У Витселя есть предложение из Саудовской Аравии, но он хочет остаться в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ждёт предложение клуба по новому контракту, сообщил журналист Николо Скира в соцсетях.

Контракт игрока действует до конца сезона. У него есть предложение от клуба из Саудовской Аравии, но он хотел бы остаться в команде.

34-летний бельгиец в текущем сезоне провел 15 матчей за «Атлетико» во всех турнирах и забил один гол. Напомним, бельгийский футболист присоединился к «Атлетико» в 2022 году, перейдя в клуб в качестве свободного агента. За этот период Витсель принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.