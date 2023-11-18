Игрок «Атлетико» Витсель высказался о своём будущем в составе мадридского клуба

Защитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель ответил на вопрос о том, останется ли он в клубе после завершения текущего сезона, когда истечёт срок его контракта с «матрасниками».

«Сейчас идёт мой последний год по контракту. Посмотрим, что произойдёт дальше. Я не владею всей ситуацией, однако очень счастлив здесь. Увидим, что случится в будущем, но моей семье хорошо здесь, в Мадриде», — приводит слова Витселя Marca.

Напомним, бельгийский футболист присоединился к «Атлетико» в 2022 году, перейдя в клуб в качестве свободного агента. За этот период Витсель принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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