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Круговой: про второй тайм с «Краснодаром» всё сказал Мотя Сафонов: «Отскочили в конце»

Круговой: про второй тайм с «Краснодаром» всё сказал Мотя Сафонов: «Отскочили в конце»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о втором месте сине-бело-голубых после половины чемпионата.

«Непривычно. Но это не давит. Если «Краснодар» идёт на первом месте – значит, заслуженно. Мне импонирует их стиль игры. Но не сказал бы, что лучшую игру они провели с нами. Здорово выглядели в первом тайме. А про второй всё сказал Мотя: «Отскочили в конце». У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

11 ноября «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (32 очка).

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
11 ноября 2023, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 63'     1:1 Кассьерра – 70'    
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