Круговой: про второй тайм с «Краснодаром» всё сказал Мотя Сафонов: «Отскочили в конце»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о втором месте сине-бело-голубых после половины чемпионата.

«Непривычно. Но это не давит. Если «Краснодар» идёт на первом месте – значит, заслуженно. Мне импонирует их стиль игры. Но не сказал бы, что лучшую игру они провели с нами. Здорово выглядели в первом тайме. А про второй всё сказал Мотя: «Отскочили в конце». У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть этот матч», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

11 ноября «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счётом 1:1.

После 15 туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (32 очка).