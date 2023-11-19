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«Зенит» интересуется 20-летним вингером «Палмейраса» Кевином

«Зенит» интересуется 20-летним вингером «Палмейраса» Кевином
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Санкт-петербургский «Зенит» интересуется 20-летним вингером бразильского «Палмейраса» Кевином, сообщает Espírito de Porco.

По информации источника, представители российской команды запросили информацию у агентов бразильца о возможном трансфере. Контракт Кевина с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2026 года. По информации интернет-портала Transfermarkt, нынешняя стоимость бразильца составляет € 1 млн.

Кевин является воспитанником бразильских «Деспортиво» и «Палмейраса». Летом 2023 года был переведён в основную команду, за которую сыграл девять матчей, где результативными действиями не отметился. При этом за молодёжную команду в нынешнем сезоне сыграл 20 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

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