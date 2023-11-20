Экс-игрок Армении Саркисян: Тикнизяну не стоит себя винить в потере шансов сыграть на Евро

Бывший полузащитник сборной Армении Альберт Саркисян высказался о невыходе команды на чемпионат Европы – 2024.
«Второй тайм с Уэльсом сборная Армении сыграла хорошо, были моменты, но не хватало в завершении. У футболистов была хорошая самоотдача, но футбол — дело такое.
Слова Тикнизяна? Мне не кажется, что Наиру стоит себя винить в том, что шансов отобраться на Евро не осталось. Повторюсь, это футбол — так бывает. Нужно просто двигаться вперёд и настраиваться на следующий отборочный этап. С каждым годом в сборной Армении будут появляться хорошие футболисты, поэтому шансы попасть на крупный турнир есть», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
После семи туров Армения занимает четвёртое место с 8 очками в группе В с Турцией (16), Хорватией (13), Уэльсом (11) и Латвией (3).
- 20 ноября 2023
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