Защитник «Ливерпуля» Робертсон — о травме плеча: операция прошла успешно

Левый защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон рассказал о ходе восстановления после перенесённой травмы плеча.

«Медленно, но верно я иду к своей цели. Операция прошла успешно, что самое главное. Никаких осложнений или чего-то такого. Пока всё идёт хорошо. Дата возвращения? Я не заглядываю так далеко вперёд. Я просто стараюсь идти неделя за неделей, а затем, когда наступит время, можно будет начать форсировать события. И тогда я постараюсь вернуться на поле как можно быстрее», — приводит слова Робертсона издание Mirror.

Напомним, 29-летний защитник получил травму плеча в матче за сборную Шотландии в октябре. В нынешнем сезоне защитник провёл восемь матчей за «Ливерпуль» в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол.