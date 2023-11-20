Квалификационный раунд Евро-2024, 20 ноября: расписание матчей игрового дня

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Сегодня, 20 ноября, состоятся семь встреч заключительного 10-го тура отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.

20 ноября, расписание игрового дня:

22:45 мск. Албания — Фарерские острова;

22:45. Сан-Марино — Финляндия;

22:45. Северная Ирландия — Дания;

22:45. Северная Македония — Англия;

22:45. Словения — Казахстан;

22:45. Украина — Италия;

22:45. Чехия — Молдавия.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.