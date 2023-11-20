Круговой: я трёхкратный чемпион России, выполнил мечту отца — о чём мне жалеть?

Защитник «Зенита» Данил Круговой признался, что никогда не жалел о сделанном выборе в пользу команды из Санкт-Петербурга, а не ЦСКА.

«Нет. Что мне жалеть? Я трёхкратный чемпион России. Обладатель Суперкубка. Для полной коллекции не хватает Кубка. Мыслей жалеть не было. Я выполнил мечту отца», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

25-летний Круговой является воспитанником академии «Зенита». С июля 2018 года по июль 2020 года он выступал в составе футбольного клуба «Уфа». Действующий контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.

В текущем сезоне РПЛ после первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.