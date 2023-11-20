Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Круговой: думаю, Андрей Мостовой уедет в Европу. Годам к 30

Круговой: думаю, Андрей Мостовой уедет в Европу. Годам к 30
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал слова полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового про предложение из Франции и низкие зарплаты там.

«Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

В текущем сезоне РПЛ после первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.

Материалы по теме
Круговой: когда выиграли у «Спартака» 7:1, эмоции были нереальные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android