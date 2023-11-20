Круговой: думаю, Андрей Мостовой уедет в Европу. Годам к 30

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал слова полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового про предложение из Франции и низкие зарплаты там.

«Думаю, Андрей может уйти в топовый европейский чемпионат и он уедет. Но, скорее всего, позже. Может, годам к 30», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Андрей Мостовой провёл за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.

В текущем сезоне РПЛ после первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Следом за ним располагается «Зенит» (30 очков). Московское «Динамо» занимает третью строчку, имея в активе 25 очков.