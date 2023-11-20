Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Влахович: Сербия должна регулярно ездить на крупные турниры, у нас классная команда

Влахович: Сербия должна регулярно ездить на крупные турниры, у нас классная команда
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович прокомментировал выход национальной команды в финальную часть чемпионата Европы — 2024.

«У нас классная команда. Самое главное, что мы пробились на чемпионат Европы. Как сказал капитан Душан Тадич, мы должны сделать это привычкой. У нас высокий класс, хорошая команда. Мы должны не просто принимать участие. Мы должны регулярно ездить на крупные турниры как команда, в которой другие сборные видят крепкого, классного соперника», — приводит слова Влаховича официальный сайт УЕФА.

19 ноября завершился матч 10-го тура группы G отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года, в котором встретились сборные Сербии и Болгарии. Хозяева вырвали ничью со счётом 2:2 благодаря голу защитника «Спартака» Срджана Бабича и прошли на Евро-2024.

Материалы по теме
Гол игрока «Спартака» Бабича помог сборной Сербии выйти на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android