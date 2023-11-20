Круговой: возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал о возможной смене позиции в составе сине-бело-голубых.

«В последней игре Богданович выпустил меня правым атакующим полузащитником. Думаю, могу играть не только слева в обороне, но и справа и в защите, и в атаке. Тренер всегда говорил, что нужно попробовать. На «Краснодар» вышел в такой роли – думаю, все получили пищу для размышлений. Возможно, моя позиция в «Зените» немного изменится. Да и мне самому интересно. Особенно если в такой конфигурации буду играть чаще. Шансов сыграть справа в атаке точно больше, чем в обороне», — рассказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

25-летний Круговой является воспитанником академии «Зенита». С июля 2018 года по июль 2020 года он выступал в составе футбольного клуба «Уфа». Действующий контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн.