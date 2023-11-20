Зырянов — о «Черноморце»: игра руководство не устраивала, просто мне об этом не говорили

Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался по поводу своей отставки из новороссийского клуба.
«Есть вопросы, которые нужно задавать не мне. Кому? Главному акционеру. Людям, которые встречались с будущим тренером «Черноморца». Я не знаю, когда они вступили в переговоры. Но, раз в клубном телеграм-канале через десять минут после моего увольнения выложили видео, где фигурирует новый тренер, значит, всё решилось уже давно. Логично? Отсюда вывод — игра команды не устраивала. Просто мне об этом не говорили. Думаю, ещё октябрьский матч с «Ленинградцем» мог оказаться для меня последним. Но мы в концовке вырвали победу. Пришлось перестановки отложить», — приводит слова Зырянова «Спорт-экспресс».
Напомним, Зырянов покинул «Черноморец» 15 ноября.