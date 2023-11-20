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Зырянов — о «Черноморце»: игра руководство не устраивала, просто мне об этом не говорили

Зырянов — о «Черноморце»: игра руководство не устраивала, просто мне об этом не говорили
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Бывший главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов высказался по поводу своей отставки из новороссийского клуба.

«Есть вопросы, которые нужно задавать не мне. Кому? Главному акционеру. Людям, которые встречались с будущим тренером «Черноморца». Я не знаю, когда они вступили в переговоры. Но, раз в клубном телеграм-канале через десять минут после моего увольнения выложили видео, где фигурирует новый тренер, значит, всё решилось уже давно. Логично? Отсюда вывод — игра команды не устраивала. Просто мне об этом не говорили. Думаю, ещё октябрьский матч с «Ленинградцем» мог оказаться для меня последним. Но мы в концовке вырвали победу. Пришлось перестановки отложить», — приводит слова Зырянова «Спорт-экспресс».

Напомним, Зырянов покинул «Черноморец» 15 ноября.

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