В «Черноморце» объяснили отставку Константина Зырянова с поста главного тренера

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко высказался об увольнении Константина Зырянова с поста главного тренера команды.

«У нас есть правление — решение об отставке принято им. С Константином Георгиевичем и тренерским штабом решили расстаться исключительно из-за того, что «Черноморец» находится не на том месте, где поставлена задача находиться. А задача — идти не ниже 10-го места. Нет результата, значит, что-то надо менять. Прежде всего за результаты команды, как везде и всегда, отвечает тренерский штаб. Поэтому принято такое решение», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 18 очков за 18 матчей.