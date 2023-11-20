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Гави травмировал крестообразную связку колена и мениск

Гави травмировал крестообразную связку колена и мениск
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что в ближайшее время 19-летний хавбек перенесёт операцию. Напомним, травму Гави получил в матче отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). Полузащитник «Барселоны» был вынужден покинуть поле на 26-й минуте встречи. В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за «сине-гранатовых», из них 13 — в стартовом составе.

В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Гави в € 90 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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