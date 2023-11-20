«Барселона» может получить от ФИФА около € 4,5 млн компенсации за травму Гави

Испанская «Барселона» получит от ФИФА от 3 млн до 4,3 млн в качестве компенсации за травму полузащитника Гави, полученную в матче 10-го тура группы A отборочного этапа на чемпионат Европы — 2024 между сборными Испании и Грузии (3:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» должна будет получить выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнёт начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты. Максимальная сумма компенсации за травму одного игрока составляет € 7,5 млн в год или € 20 548 в день. Сумма выплат, которые полагаются «Барсе», будет рассчитываться с 16 декабря.

Сообщалось, что Гави может пропустить от шести до восьми месяцев. Таким образом, сумма компенсации от ФИФА может составить от € 3 082 200 до € 4 315 080.

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