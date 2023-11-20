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«Даже на игры «Локомотива» в РПЛ столько не ходит». Гильерме — о посещаемости ретроматча

«Даже на игры «Локомотива» в РПЛ столько не ходит». Гильерме — о посещаемости ретроматча
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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился впечатлениями о золотом ретроматче между железнодорожниками и ЦСКА (1:0).

«Как мне ретроматч «Локомотива» с ЦСКА? Это была крутая инициатива от РФС. Мне очень сильно понравилось. Столько народу пришло! Давно не видел столько болельщиков. Даже на игры «Локомотива» в РПЛ столько не ходит», — приводит слова Гильерме «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 19 ноября в золотом ретроматче встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. На 56-й минуте Дмитрий Лоськов ударил издали, Руслан Нигматуллин достал мяч, но он всё равно закатился в ворота. Гол Лоськова принёс победу «Локомотиву» со счётом 1:0.

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