Гильерме — о лидерстве «Краснодара»: рано или поздно их момент должен настать

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мыслями о первой части сезона в РПЛ.

«Как оцениваю первую часть сезона для «Локомотива»? Пока всё нормально. Ещё много матчей впереди. Чемпионат в этом году ровный. Нет команды, которая ушла бы в отрыв. Поэтому всё возможно.

«Краснодар» удивил в этом сезоне? Нет-нет. Они проделали большую работу, не только ту, что мы видели на поле. У них хорошая инфраструктура. Рано или поздно их момент должен настать. Поэтому я не удивлён такому выступлению «быков».

У «Краснодара» нет таких сильных легионеров, как в «Зените»? Почему? Команда неплохо усилилась. Там хорошие футболисты. А что касается «Зенита», например, Клаудиньо стал известен, только играя здесь, в России. В Бразилии он не был звёздным футболистом. Выступал в «Ред Булл Брагантино». Я не говорю, что он слабый игрок. Просто стал известен, выступая за «Зенит». Он хорошо себя проявляет», — приводит слова Гильерме «Евро-Футбол.Ру».