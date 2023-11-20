Руслан Нигматуллин: приехал зимовать в Россию. Настроен не замёрзнуть

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что приехал зимовать в родную страну. Однако он подчеркнул, что вернулся в Россию по работе, отказавшись при этом сравнивать атмосферу в РФ и США.

«Приехал зимовать в Россию. Настроен не замёрзнуть, потому что веду активный образ жизни. Самое главное, что я вернулся в тёплую атмосферу, а погода вторична. Атмосфера в России лучше, чем в США? Давайте не будем устраивать провокационные темы. Лучше там, где нас нет. Я вернулся в тёплую атмосферу, в свой любимый город. Вернулся по работе, но продолжу путешествовать по всему миру. Путешествия — это жизнь», — сказал Руслан Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.