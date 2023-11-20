Попов: Березуцкие — более распиаренные, мы с Белоруковым и Черенчиковым были не хуже их

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением, что их связка с Дмитрием Белоруковым и Иваном Черенчиковым не уступала тройке защитников ЦСКА того времени в лице братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

«Долгие годы играл с Белоруковым и Черенчиковым. В этом плане напоминаем чем-то братьев Березуцких с Игнашевичем. В чём был секрет нашего успеха? Мы знали себе цену, знали, что мы не какие-то звёзды, и каждую тренировку нужно работать и доказывать делом на поле. Что мы и пытались сделать. Да, мы не были какими-то суперталантами, всего добились работой, как и Березуцкие. Как мне кажется, мы были примерно одного уровня. Может быть, Березуцкие просто более распиаренные и в хороших командах провели больше времени.

Конечно, там мастерство намного выше. Ты играешь рядом со звёздами европейского футбола, там и бразильцы играли, поэтому ты на их фоне постоянно прогрессируешь. А так, трудолюбие, любовь к футболу и честность к самому себе – это залог успеха», — приводит слова Попова Metaratings.