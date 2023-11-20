Экс-защитник «Амкара» Попов — о своей карьере: никогда не мечтал о «Спартаке» или «Динамо»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов признался, что никогда не хотел выступать за такие клубы, как «Спартак» или «Динамо».

«Каким был «Амкар» в 1996-м? Была команда «Звезда», которая, к сожалению, распалась в 95-м. Тогда предложили перейти в «Амкар», который на тот момент был частным клубом и только становился на ноги, выйдя из Третьей лиги во Вторую. У меня не было другого выбора. Я никогда не мечтал о каком-нибудь «Спартаке» или «Динамо». Просто занимался любимым делом в любимом, родном городе, и меня пригласили в «Амкар». Я сказал: «Конечно, пойду дальше продолжать свою карьеру». Никаких предпосылок к тому, что эта команда будет играть в Премьер-Лиге, тогда не было», — приводит слова Попова Metaratings.

Попов выступал за «Амкар» в период с 1996 по 2008 год, а потом с 2010-го по 2013-й. Пермская команда стала последней в карьере защитника.