Джон Оби Микел: Авраам Грант не был тренером. Он понятия не имел, что делать

Экс-полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о бывшем наставнике лондонского клуба — израильтянине Аврааме Гранте.

«Как по мне, он не был тренером. Он понятия не имел, что именно нужно делать. В основном он рассказывал мотивационные истории про Майкла Джордана, а ещё про огонь, который должен гореть внутри нас или где-то ещё.

Но у него это сработало! Он довёл нас до финала Лиги чемпионов», — сказал Оби Микел в своём подкасте на YouTube-канале.

Напомним, Авраам Грант возглавлял «Челси» с 2007 по 2008 год. Под его руководством команда впервые в своей истории дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 по пенальти). До этого специалист работал лишь со сборной Израиля и израильскими клубами.