Источник: деньги от продажи билетов на Кубок Азии пойдут на помощь Палестине

Глава Футбольной ассоциации Катара шейх Хамад бин Халифа Аль Тани заявил, что деньги от продажи билетов на матчи предстоящего Кубка Азии по футболу передадут на помощь народу Палестины.

«В свете последних событий в Палестине мы должны предоставить всю необходимую помощь, чтобы поддержать наших братьев и сестёр в это трудное время. Таким образом, мы решили пожертвовать доходы от продажи билетов, которые будут получены на Кубке Азии в Катаре, на столь необходимые усилия по оказанию помощи Палестине. Работая с нашими партнёрами, которые оказывают помощь, мы будем уверены, что эта совместная социальная инициатива принесёт пользу наиболее пострадавшим и что футбол выполнит свою роль механизма поддержки людей в самые трудные времена», — приводит слова Халифа Аль Тани «РИА Новости».

Матчи Кубка Азии пройдут с 12 января по 10 февраля 2024 года в Катаре.