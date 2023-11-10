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ФИФА разрешила приносить флаги Палестины на матчи ЧМ U17 в Индонезии

ФИФА разрешила приносить флаги Палестины на матчи ЧМ U17 в Индонезии
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ФИФА разрешила приносить флаги Палестины на матчи юношеского чемпионата мира до 17 лет. Турнир пройдёт в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря. Болельщикам будет разрешено не только приносить, но и показывать флаги Палестины во время игр. О решении ФИФА сообщил глава Футбольной ассоциации Индонезии (PSSI), а также бывший президент миланского «Интера» Эрик Тохир.

«ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности. Примером этого является поднятие палестинского флага. Поэтому PSSI подчёркивает, что никаких запретов, не говоря уже о санкциях, нет», — приводит слова Тохира Tempo.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

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