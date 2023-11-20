Шавло: 40 лет назад сборная Кубы была посильнее — они готовились к Олимпийским играм

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Сергей Шавло прокомментировал разгромную победу сборной России над Кубой в контексте того, что сборная СССР также обыгрывала Кубу со счётом 8:0 в 1980 году.

«Может, за столько лет прибавили в скорости перемещения. Но не видно, что они прибавили. Куба играла в такую погоду, что им тяжело — там у них жара, а тут у нас холодно. Конечно, им сложно. Плюс поле тяжеловатое, если это правда о том, что они на искусственном играли, а у нас настоящее тут. Всё это сказывается. Трудно судить, прошло 40 лет. Возможно, тогда Куба была посильнее, потому что они готовились к Олимпийским играм. Команда была сыграна. Тогда был советский футбол, а это не российский», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России повторила рекорд сборной СССР, которая также разгромила Кубу на Олимпиаде в 1980 году со счётом 8:0. Также это крупнейшее поражение в истории сборной Кубы.