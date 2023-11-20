Россия повторила рекорд сборной СССР, которая также разгромила Кубу 8:0 на Олимпиаде

Сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым (Беларусь). Ассистентами главного арбитра выступали Дмитрий Жук и Олег Маслянко (оба — Беларусь). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу россиян.

Таким образом, сборная России повторила рекорд сборной СССР, которая также разгромила Кубу на Олимпиаде в 1980 году со счётом 8:0. Также это крупнейшее поражение в истории сборной Кубы.

Не считая матч с Кубой, в последних пяти товарищеских матчах Россия одержала одну победу (над Камеруном), три встречи свела вничью (с Кенией, Катаром и Египтом) и потерпела одно поражение (от Египта).

Напомним, с конца февраля сборные России и все российские команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.