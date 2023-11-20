Карпин: почему я гимн не пою? Зато я «Валера-Валера» пою

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, почему не поёт гимн Российской Федерации.

«Почему я не пою гимн? Не знаю. Все знают слова. Я тоже. Кто-то поёт, кто-то нет. Зато я «Валера-Валера» пою», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После матча певица Афродита, как и обещали, выступила с песней «Валера» в честь главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что певица выступит с песней «Валера», если сборная России обыграет национальную команду Кубы в товарищеском матче.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды. Также на 85-й минуте игрок «Локомотива» Сергей Пиняев не реализовал 11-метровый, Исмел Моргадо отбил удар россиянина.