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Карпин ответил на вопрос о возможном проведении матча сборных России и Медиалиги

Карпин ответил на вопрос о возможном проведении матча сборных России и Медиалиги
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном проведении матча сборных России и Медиалиги после разгромной победы над Кубой со счётом 8:0.

«Матч со сборной Медиалиги? Я мнение не изменил. Кения примерно такого же уровня как Куба. Было 2:2. Сегодня так, как нужно, сыграли, но сыграли 8:0. Сборную Кубы можно не обыграть. Зависит не только от уровня соперника, но и от уровня сопротивления», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сборная России обыграла сборную Камеруна (1:0), Ирака (2:0) и сыграла вничью 1:1 с Ираном.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды.

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