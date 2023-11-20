Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном проведении матча сборных России и Медиалиги после разгромной победы над Кубой со счётом 8:0.

«Матч со сборной Медиалиги? Я мнение не изменил. Кения примерно такого же уровня как Куба. Было 2:2. Сегодня так, как нужно, сыграли, но сыграли 8:0. Сборную Кубы можно не обыграть. Зависит не только от уровня соперника, но и от уровня сопротивления», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее сборная России обыграла сборную Камеруна (1:0), Ирака (2:0) и сыграла вничью 1:1 с Ираном.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды.