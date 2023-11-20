Карпин ответил на вопрос, смутила ли его песня «Валера» после матча сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, смутила ли его песня «Валера» после матча сборной России.

«Смутила ли меня песня в конце? Я считаю, лишнее выделять кого-то. Валера, Вася, кто-то ещё. Акцентировать на этом внимание неправильно. Лучше акцентировать внимание на всей сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После матча певица Афродита, как и обещали, выступила с песней «Валера» в честь главного тренера команды Валерия Карпина. Ранее сообщалось, что певица выступит с песней «Валера», если сборная России обыграет национальную команду Кубы в товарищеском матче.

Напомним, сегодня, 20 ноября, проходил товарищеский матч между сборными России и Кубы. Команды играли на «Волгоград Арене» в Волгограде. Матч закончился со счётом 8:0 в пользу российской команды.