Словения — Казахстан: Вербич в конце игры вывел хозяев вперёд

В матче 10-го тура группы Н отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречаются сборные Словении и Казахстана. Команды играют на стадионе «Стожице» в Любляне, Словения. Начало игры — в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 41-й минуте Беньямин Шешко открыл счёт и вывел вперёд словенцев, реализовав 11-метровый.
На 48-й минуте Максим Самородов на правом фланге красиво обыграл соперника и прострелил во вратарскую, где Рамазан Оразов получил мяч и уверенно отправил его в сетку.
На 86-й минуте Беньямин Вербич вывел хозяев вперёд.
Напомним, главным тренером сборной Казахстана является россиянин Магомед Адиев. Также за эту команду с первых минут играют игрок «Зенита» Нуралы Алип и защитник «Ахмата» Марат Быстров.
Сборная Словении занимает второе место в турнирной таблице группы Н. Команда после девяти сыгранных матчей набрала 19 очков. Сборная Казахстана находится на третьей строчке с 18 очками.
- 21 ноября 2023
-
01:21
-
00:56
-
00:54
-
00:52
-
00:43
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:31
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:17
-
00:14
-
00:09
-
00:03
-
00:01
- 20 ноября 2023
-
23:52
-
23:52
-
23:52
-
23:40
-
23:37
-
23:32
-
23:30
-
23:29
-
23:28
-
23:26
-
23:19
-
23:16
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:53
-
22:50
-
22:48