Экс-тренер «Локомотива» Билич поделился воспоминаниями о времени, проведённом в России

Главный тренер «Аль-Фатеха» Славен Билич поделился воспоминаниями о времени, проведённом в России.

«Мне нравятся новые культуры. Положительная сторона того, что ты родился в Югославии, заключается в том, что ты готов ко всему.

Например, вот я приехал тренировать «Локомотив» в Россию. Москва – удивительный город, но люди из клуба говорили нам: «Подождите, вот съездите во Владикавказ и Самару...» Через несколько недель мы играли в этих городах, и всё было хорошо, потому что было похоже на Сербию», – приводит слова Билича 24sata.

Напомним, Билич тренировал «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Также за свою карьеру он сотрудничал со сборной Хорватии, «Хайдуком», «Бешикташем», «Вест Хэмом», «Вест Бромвичем», «Бэйцзинь Гоань» и «Уотфордом».