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Месси – самый дорогой игрок от 34 лет по версии Transfermarkt

Статистический портал Transfermarkt представил десятку самых дорогих игроков от 34 лет.

Возглавил рейтинг нападающий «Интера» Майами Лионель Месси, который стоит € 35 млн.

В рейтинге всего половина игроков представляют топ-5 чемпионатов.

Самые дорогие игроки мира от 34 лет по версии Transfermarkt (цены указаны в евро):

1. Лионель Месси («Интер» Майами, 36 лет) – 35 млн;

2. Роберт Левандовский («Барселона», 35 лет) – 30 млн;

3-4. Карим Бензема («Аль-Иттихад», 35 лет) – 15 млн;

3-4. Криштиану Роналду («Аль-Наср», 38 лет) – 15 млн;

5. Томас Мюллер («Бавария», 34 года) – 12 млн;

6. Лука Модрич («Реал», 38 лет) – 10 млн;

7. Анхель Ди Мария («Бенфика», 35 лет) – 8 млн;

8. Марко Ройс («Боруссия» Дортмунд, 34 года) – 7,5 млн;

9. Генрих Мхитарян («Интер», 34 года) – 6 млн;

10. Душан Тадич (Фенербахче, 34 года) – 5,5 млн