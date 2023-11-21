«Прежде всего мы люди». Игроки «Реала» поддержали Гави, получившего тяжёлую травму

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль и нападающий «сливочных» Хоселу выразили поддержку полузащитнику «Барселоны» Гави, получившему травму крестообразной связки колена и бокового мениска в минувшем матче квалификации к Евро-2024, в котором сборная Испании обыграла Грузию (3:1).

«Соперники и коллеги, но прежде всего люди. Ты вернёшься сильнее, друг. Удачи, Гави», — написал Карвахаль в соцсети X (ранее Twitter), опубликовав фотографию, на которой защитник мадридского клуба помогает Гави подняться во время «эль класико».

Фото: Официальный аккаунт Карвахаля в соцсети X (ранее Twitter)

«Друг, эта победа была хуже поражения. Ты фантастический парень, который преодолеет это с храбростью и отвагой. Не унывай. Мы все тебя поддерживаем», — написал Хоселу в соцсети X (ранее Twitter), выложив совместное фото с Гави в составе сборной Испании.

Фото: Официальный аккаунт Хоселу в соцсети X (ранее Twitter)

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