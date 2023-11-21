Масалитин: Головин и Кузяев заразили своей энергией всю сборную России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о минувшем матче сборной России с Кубой (8:0) и о влиянии на игру российской национальной команды полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Гавра» Далера Кузяева.

«Если бы сборная плохо сыграла, то пошёл бы негатив. Команда выиграла — всё равно негатив: «Что это за сборная пляжников? Даже бутс нет». Начнём с того, что любую сборную надо обыгрывать. Сегодня есть Куба. Забили восемь — хорошо. Были отличные скорости, запредельная мотивация.

Вчера вышли Головин и Кузяев, которые показали всё мастерство. Было просто замечательно и показательно смотреть за этим. Они заразили своей энергией всю сборную. Пускай Куба решает свои задачи, а мы решали свои. Мы увидели, что сборная может играть в современный футбол. Надо играть в этот футбол с любым соперником», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.