Масалитин: желание Дзагоева расходится с возможностями. Мучить организм смысла нет

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о бывшем полузащитнике армейцев, а ныне футболисте греческой «Ламии» Алане Дзагоеве.

«Это тяжело. Здесь желание немного расходится с возможностями. Организм говорит, что пора остановиться. На таких нагрузках и скоростях организм даёт сбой. Тут нужно задуматься: либо переходить куда-то в щадящем режиме, либо, к сожалению, заканчивать.

Мучить организм смысла нет. Будет очередная травма, которая ударит по психологии: ты опять сломался, опять не в составе, ребята играют, а ты на уколах. Это очень болезненно. Всё это будет сказываться и на семье. Надо принимать решение», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

33-летний Дзагоев в нынешнем сезоне провёл два матча за «Ламию» в рамках чемпионата Греции не отметился результативными действиями.