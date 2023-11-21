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Гончаренко: Дзагоев всё делал на улыбке, с ним в игре всегда была мысль — таких мало

Гончаренко: Дзагоев всё делал на улыбке, с ним в игре всегда была мысль — таких мало
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о завершившем профессиональную карьеру футболиста Алане Дзагоеве.

Я очень сильно взгрустнул, когда увидел новость. У меня тут рядом Шатов, который тоже карьеру не хочет продолжать. Я всегда любил и ценил Дзагу, потому что он очень искренний парень, все делал от души. Алан всегда все делал на улыбке, любое упражнение ему было в радость, в удовольствие, а не в тягость

Такой креативный и умный футболист сразу влияет на тренировку, в игре сразу появляется мысль. Он умел забивать, отдавать передачи, знал, как работать между линиями. Таких футболистов у нас мало. Наберу сейчас Дзаге, скажу, что у него была классная карьера. Он хочет быть тренером? Пусть лучше танцами занимается (смеётся). Шучу, конечно, у него может получиться», — сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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