Дзагоев объяснил, почему решил завершить карьеру в 33 года

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев объяснил своё решение завершить карьеру в 33 года.

«Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, сыграл за «Ламию» всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу. И вот я решил – хватит. За последние пять лет я получил множество травм, поэтому и принял это решение так внезапно. Становится тяжело как морально, так и физически.

Я сразу сказал об этом и тренеру, и руководству «Ламии». Меня пытались уговорить остаться: «Давай, попробуй ещё раз». Очень благодарен за такое отношение, но я всё решил. Жизнь на этом не заканчивается, футбол тоже не заканчивается – у меня есть мысли в этом направлении», — приводит слова Дзагоева официальный сайт «Ламии» — последнего клуба в карьере Алана.