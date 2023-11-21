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Алан Дзагоев обратился к болельщикам ЦСКА после завершения карьеры

Алан Дзагоев обратился к болельщикам ЦСКА после завершения карьеры
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев обратился к болельщикам армейцев после завершения игровой карьеры.

«Рано или поздно любая песня заканчивается. Всех болельщиков ЦСКА, моих персональных болельщиков я хочу поблагодарить за поддержку — её всегда было очень много. На этом мы не прощаемся. Обязательно увидимся на стадионе – жизнь покажет, в каком статусе я буду. Конечно, есть сожаление, но у нас с вами было и много-много позитивных моментов, которые навсегда останутся в моём сердце. Продолжаем жить с позитивным настроем. Моим болельщикам, болельщикам ЦСКА огромная благодарность – всех люблю, всех обнял», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дзагоев выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.

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