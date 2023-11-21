Игрок «Милана» Жиру: хотел бы остаться в клубе, ведь я ещё смогу помочь команде

Нападающий «Милана» Оливье Жиру заявил, что он хотел бы продолжить карьеру в составе «россонери».

«Я бы хотел остаться в «Милане». Срок моего контракта истекает в июне, но я ещё не говорил с представителями клуба о своём будущем. Хочу остаться, так как считаю, что ещё смогу помочь команде. Не собираюсь устанавливать какие-либо ограничения для своей карьеры», — приводит слова Жиру leJDD.

Напомним, французский нападающий перешёл в стан «россонери» из «Челси» в 2021 году. За этот период Жиру принял участие в 100 матчах во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.