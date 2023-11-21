Защитник «Динамо» Лепский: Тюкавин — лучший российский нападающий

Защитник «Динамо» Иван Лепский рассказал, кто из его партнёров по команде следующим после хавбека Арсена Захаряна может перебраться в европейский клуб.

«Сильно ли сказался уход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» на атакующей игре «Динамо»? В какой-то степени да, потому что Арсен – сильный футболист и какая-то перестройка произошла в команде. Поддерживаю ли общение с Арсеном? Если честно, то нет. Кто следующий из воспитанников «Динамо» смог бы уехать в Европу? Костя Тюкавин. Мне кажется, его можно сейчас назвать лучшим российским нападающим», — приводит слова Лепского Metaratings.

21-летний Тюкавин провёл в этом сезоне 15 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.