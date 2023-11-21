Нигматуллин: уровень сборной Кубы примерно как у Кении. Просто вчера сыграли в полную силу

Бывший голкипер «Локомотива» и ЦСКА Руслан Нигматуллин высказался по итогам товарищеского матча между сборными России и Кубы (8:0).

«Конечно же, я даже не смотрел матч с Кубой вчера. Результат особо не удивил, если честно. Уровень сборной Кубы примерно такой же, как и у Кении. Просто вчера мы сыграли в полную силу и с сумасшедшим желанием. Сборная показала свой настоящий высокий уровень футбола! Мы забили много голов, а сами не пропустили. Игрой точно можно быть довольными. Получилось классное шоу для публики в Волгограде.

В этом городе безумно любят футбол. Такие матчи просто необходимы для нашей сборной. Вчерашняя встреча пошла на пользу нашей команде. Конечно же, это скорее похоже на шоу. Но других вариантов для спаррингов у нас просто нет. Те люди, которые говорят, что такие игры не нужны, совершено не разбираются в футболе. Сейчас непростое время для спорта. Лучше громить Кубу, чем оставлять нашу сборную без дела», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.