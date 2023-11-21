«Увидел то, что есть у сильнейших сборных». Ловчев — о победе России над Кубой

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил игру национальной команды России во встрече с Кубой. Россияне одержали победу со счётом 8:0.

«Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть. Никакого расслабона, собранность и игра до последних минут. Увидел то, что вижу у сильнейших сборных вне зависимости от соперника — играем до конца, реализуем свои шансы и добиваемся крупного счёта.

Понятно, что соперник был не самый сильный. Но такой же — не самый сильный — был и предыдущий соперник, Кения. Но отношение к игре было разным, как разным был и антураж. В Турции был пустой стадион, в Волгограде аншлаг — и тут нельзя играть академично. Сборная играла до самого конца матча — в конце был момент, когда кубинцы пошли в атаку, наших девять человек вернулись к своей штрафной, доигрывая эпизод до конца.

То, что забили много — очень хорошо. При этом есть и недостатки. Плохой первый пас наших защитников, в целом не лучшая их техническая оснащённость.

В целом же выделю главное — увидел лучшее, чем было, отношение к национальной команде и зрителю. После игры с Кенией это архиважно. Никто себя не берёг, играли с полной самоотдачей, пониманием важности матча — после жёсткой критики с предыдущего матча все хотели показать другое отношение. Забивали ещё и ещё, никто не успокаивался. В общем, такое отношение к национальной команде, к зрителю надо перенести и на следующий год», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, 16 октября сборная России сыграла вничью со сборной Кении (2:2) на стадионе, расположенном на территории турецкого отеля.