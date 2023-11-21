Яна Сапета: муж на тренировках, а мне чем занять себя? Нужно идти в зал и качать попу!

Экс-жена полузащитника «Динамо» Александра Сапеты Яна Сапета рассказала про совместные с ним тренировки.

«Когда жили в Ростове-на-Дону, муж был на тренировках, а мне что делать? Нужно идти и качать попу! Мне нечем было заняться. В этом плане он никогда не давал мне никаких советов, он вообще лояльно к этому относился.

Мы часто вместе тренировались. У нас был опыт, когда мы летали в Майами, по прилёте джетлаг был, но всё равно просыпались в 5 утра и шли на набережную бегать. Он убегал по набережной далеко от меня, а я сзади где-то плелась. Встречались уже на развороте, когда он обратно бежал.

Так как он профессиональный футболист, бег для него это основное. Я бегать не люблю, больше ходить нравится. Мне сложно дыхание выстроить, меня никто не обучал правильной технике. Поэтому важно прислушиваться к себе и не насиловать свой организм», — сказала Сапета в выпуске YouTube-канала Чемпионат. Lifestyle.