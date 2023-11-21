Российский главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев возглавит казахстанский «Актобе».

«Главный тренер национальной команды близок к тому, чтобы принять красно-белых. При этом свой пост у руля в сборной он сохранит.

Вопрос этот уже обсуждался с акимом области Асхатом Шахаровым во время визита Адиева вместе с президентом федерации футбола в Актобе. Всё зависело от того, как сыграет сборная в Словении. В случае выхода национальной команды Казахстана на Евро-2024 совмещение постов оказалось бы невозможным», — сообщает Kozhakhmet_Inside.

Под руководством российского специалиста сборная Казахстана заняла третье место в группе H отборочного раунда чемпионата Европы — 2024. Накануне, 20 ноября, казахстанцы уступили сборной Словении (1:2) в решающем матче и лишились шансов выйти на Евро-2024 напрямую. 46-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с конца апреля 2023 года.