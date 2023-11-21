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Греция — Франция: стартовые составы команд на матч отбора на Евро-2024

В матче 10-го тура группы B отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Греции и Франции. Команды будут играть на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах (Греция). Начало игры — в 22:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

Греция: Влаходимос, Рота, Рецос, Мавропанос, Хатцидиакос, Яннулис, Бухалакис, Бакесетас, Галанопулос, Иоаннидис, Масурас.

Франция: Самба, Л. Эрнандес, Кунде, Салиба, Т. Эрнандес, Рабьо, Фофана, Дембеле, Гризманн, Коло Муани, Жиру.

Сборная Греции занимает третье место в турнирной таблице группы B. Команда после семи сыгранных матчей набрала 12 очков. Сборная Франции находится на первой строчке с 21 очком.

Отметим, греки лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы через отбор. Французы, в свою очередь, обеспечили себе участие в предстоящем турнире.