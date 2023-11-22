Сборная Уэльса сыграла вничью со сборной Турции и сыграет в плей-офф отбора Евро-2024

В матче 10-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встречались сборные Уэльса и Турции. Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Матч закончился со счётом 1:1.
На седьмой минуте Неко Уильямс с передачи Гарри Уилсона вывел валлийцев вперёд.
На 70-й минуте бывший игрок ЦСКА Юсуф Языджи сравнял счёт, реализовав 11-метровый.
После восьми сыгранных отборочных матчей на чемпионат Европы 2024 года сборная Уэльса занимает третью строчку с 12 очками. Сборная Турции после такого же количества проведённых матчей является лидером группы D с 17 очками и вышла на Евро-2024. На второй позиции сборная Хорватии с 16 очками, которая также прошла на международный турнир.
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