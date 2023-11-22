Определились 12 участников плей-офф квалификации Евро-2024

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Определились 12 сборных, которые сыграют в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024. Они были выявлены по итогам выступлений команд в Лиге наций-2022/2023.

Сборные разделены на три пути по четыре команды, в каждом из них будет разыграно по одной путёвке в финальную часть турнира.

В путь A попали Польша, Уэльс, Эстония, к ним присоединится одна команда из трио Финляндии, Украины и Исландии.

В 1/2 финала между собой сыграют:

Польша — Эстония,

Уэльс — Финляндия/Украина/Исландия.

В пути B встретятся Израиль, Босния и Герцеговина и ещё две сборные из тройки Финляндии, Украины и Исландии.

В 1/2 финала встретятся:

Израиль — Украина/Исландия,

Босния и Герцеговина — Финляндия/Украина.

Жеребьёвка среди трёх сборных по определению участников путей A и B состоится 23 ноября.

В пути C за путёвку на Евро поборются Грузия, Греция, Казахстан и Люксембург.

В 1/2 финала сыграют:

Грузия — Люксембург,

Греция — Казахстан.

Полуфиналы в каждом из трёх мини-турниров пройдут 21 марта 2024 года, а финалы — 26 марта. Пары, победители матчей в которых станут хозяевами в финалах, также определятся в результате жеребьёвки 23 ноября.