Сборная Аргентины с минимальным счётом обыграла сборную Бразилии в отборе ЧМ — 2026
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Сегодня, 22 ноября, сборная Аргентины в гостях обыграла сборную Бразилии в матче квалификации чемпионата мира – 2026 в США, Мексике и Канаде. Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре на 63 минуте забил защитник Николас Отаменди. Также на 82 минуте прямой красной карточкой был удален бразильский нападающий Жоэлинтон.
Начало матча между сборными было отложено из-за драки болельщиков между собой и с полицией на стадионе. В конфликт вмешались даже аргентинские футболисты, но после Месси увел команду с поля в подтрибунное помещение.
После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте (7 очков).
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