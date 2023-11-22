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Сборная Аргентины с минимальным счётом обыграла сборную Бразилии в отборе ЧМ — 2026

Сборная Аргентины с минимальным счётом обыграла сборную Бразилии в отборе ЧМ — 2026
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Сегодня, 22 ноября, сборная Аргентины в гостях обыграла сборную Бразилии в матче квалификации чемпионата мира – 2026 в США, Мексике и Канаде. Встреча на стадионе «Маракана» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 63 минуте забил защитник Николас Отаменди. Также на 82 минуте прямой красной карточкой был удален бразильский нападающий Жоэлинтон.

Начало матча между сборными было отложено из-за драки болельщиков между собой и с полицией на стадионе. В конфликт вмешались даже аргентинские футболисты, но после Месси увел команду с поля в подтрибунное помещение.

После шести матчей Аргентина занимает первое место в турнирной таблице с 15 очками. Бразилия расположилась на шестом месте (7 очков).

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 6-й тур
22 ноября 2023, среда. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 1
Аргентина
0:1 Отаменди – 63'    
Удаления: Жоэлинтон – 81' / нет
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