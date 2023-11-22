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«Лейпциг» хочет подписать игрока «Гранады» в качестве замены Эмилю Форсбергу

«Лейпциг» хочет подписать игрока «Гранады» в качестве замены Эмилю Форсбергу
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РБ Лейпциг» хочет подписать полузащитника «Гранады» Брайана Сарагосу в качестве замены Эмилю Форсбергу, сообщает kicker.

По информации источника, 32-летний швед планирует покинуть команду зимой и перейти в «Нью-Йорк РБ». Клуб готов отпустить Форсберга при условии, что найдут ему замену. Основным претендентом считается Сарагоса.

Полузащитник является воспитанником «Гранады», прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает Сарагосу в € 8 млн, но у игрока есть пункт о отступных в размере € 14 млн.

Также 22-летним испанцем интересуется «Брентфорд».

В нынешнем сезоне Сарагоса провёл 13 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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