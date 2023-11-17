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Несколько клубов АПЛ хотят арендовать игрока «Лейпцига» Вернера грядущей зимой

Несколько клубов АПЛ хотят арендовать игрока «Лейпцига» Вернера грядущей зимой
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Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер стал предметом интереса для ряда клубов из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает AS со ссылкой на 90 min.

По информации источника, грядущей зимой сразу три клуба АПЛ предпримут попытки арендовать 27-летнего футболиста у «быков». В качестве таких команд называются «Фулхэм», «Вест Хэм Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Подчёркивается, что немецкий форвард недоволен количеством игрового времени в немецком клубе.

Напомним, в нынешнем сезоне Вернер принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. В общей сложности футболист провёл на поле 370 минут. Действующий контракт немца с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Вернера составляет € 20 млн.

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