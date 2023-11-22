Защитник «Оренбурга» Гойкович высказался о матче со «Спартаком» в Кубке России

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Кубке России. Напомним, 29 ноября состоится первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) между «Оренбургом» и «Спартаком».

«Спартак» в Кубке? Нужно собраться и попробовать выиграть «Ахмат» — самая главная игра для нас. Нужно набрать как можно больше очков до зимней паузы. На сборах мы подготовимся ко второй части.

Кубок второстепенен? Нет, у нас хорошие шансы и в Кубке. Играем в четвертьфинале. Но зачем, если выигрываешь «Спартак», но вылетаешь в ФНЛ? Самое главное остаться в РПЛ! После прошлого сезона, мне мало седьмого места. Но сейчас мы находимся внизу и нужно подниматься! Самое главное — это чемпионат», — сказал Гойкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.